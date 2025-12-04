Dopo Pisa, l'Inter centra la seconda vittoria consecutiva. A San Siro i nerazzurri hanno battuto il Venezia con un sonoro 5-1 e sono volati ai quarti di finale di Coppa Italia. "L’Inter risolve la pratica Venezia senza affanni. I nerazzurri battono 5-1 la formazione veneta di Serie B, allenata da Stroppa, negli ottavi di finale di Coppa Italia e aspettano nei quarti la vincente di Roma-Torino. Chivu firma così il secondo successo di fila, dopo la vittoria di campionato contro il Pisa, provando a dimenticare il doppio scivolone contro Milan e Atletico Madrid".

"Il vero esame sarà sabato alle 18, contro il Como di Fabregas, reduce da dodici risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Quella contro il Venezia, dopotutto, era una partita facile, in cui il tecnico nerazzurro si permette tante rotazioni, sorprendendo in particolare sulle fasce, dove ci sono Luis Henrique, dirottato a sinistra, e Diouf, a destra. È proprio il francese a sbloccare la sfida al 18’, con un letale inserimento centrale, su assist di Frattesi".