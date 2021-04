Repubblica – Inter, il ritorno di Zhang. Bain? Dialogo aperto con altri fondi

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla situazione in casa Inter, tra campo e situazione societaria

Matteo Pifferi

"È tornato dalla Cina dopo otto mesi, con un giorno di anticipo, per godersi la festa scudetto". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al ritorno in Italia di Steven Zhang. Il presidente dell'Inter è atterrato ieri a Linate e ha già raggiunto il quartier generale nerazzurro e da oggi inizierà il giro di consultazioni per definire i programmi futuri.

"Oggi Steven farà riunioni con i due ad nerazzurri Beppe Marotta (Sport) e Alessandro Antonello (Corporate). Già in giornata, ma più probabilmente domani, sarà al centro sportivo della Pinetina per incontrare i giocatori e il tecnico Antonio Conte, che chiede «chiarezza» sul futuro della società prima di decidere sul proprio futuro. Ma non è ancora tempo di bilanci e progetti, ogni discorso è rimandato a dopo la vittoria matematica del Tricolore", aggiunge poi Repubblica.

Prestito ponte

Il quotidiano riporta anche aggiornamenti sulla vicenda del prestito ponte che possa aiutare Suning nella gestione economica: "Gli Zhang, con l’advisor Goldman Sachs, sono in cerca di un prestito ponte per conservare la proprietà del club, nella speranza di risollevare i ricavi con la riapertura degli stadi. Il dialogo è aperto con diversi fondi di debito: Bain Capital Credit, Oaktree e Fortress. L’ipotesi è un finanziamento vicino ai 250 milioni, che sarebbero erogati alla controllante Great Horizon, veicolo Lussemburghese attraverso cui Suning detiene il 68,55 per cento dell’Inter. Sarebbe poi Great Horizon a versare la quota nelle casse dell’Inter, con un aumento di capitale o un prestito soci, senza appesantire i debiti del club, già gravato da due bond da 375 milioni. A garanzia del prestito potrebbe andare la quota di azioni in mano a Great Horizon o anche quella di Lion Rock, socio al 31,05 per cento, in caso di riacquisto da parte di Suning".