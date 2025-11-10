Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, nella sala stampa di San Siro aveva parlato di arbitri riferendosi in particolare ad un'ammonizione che non sarebbe stata data a Lautaro Martinez per un fallo su Zaccagni: «Si sarebbe incazzato pure Padre Pio», ha detto l'allenatore. Che poi ha anche aggiunto: «L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso però sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera».
Sarri e il comunicato della Lazio, l’AIA ‘ha accolto favorevolmente la nota’
Frasi che avevano acceso il post partita e che non hanno lasciato indifferente neanche la Lazio. La società biancoceleste però ha fatto rientrare la polemica, con una nota nella quale ha chiarito la posizione sulla partita, anche quella dello stesso allenatore.
"Il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale” come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito", si legge nel comunicato.
Da quanto scrive LaPresse che cita fonti AIA, il presidente Antonio Zappi ha "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio, con cui si dissocia dalle parole dell'allenatore Maurizio Sarri al termine della partita persa domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il presidente Zappi ha partecipato tra l'altro oggi a un incontro tra il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie.
