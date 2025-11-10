Sarri e il comunicato della Lazio, l’AIA ‘ha accolto favorevolmente la nota’

Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro l'Inter, nella sala stampa di San Siro aveva parlato di arbitri riferendosi in particolare ad un'ammonizione che non sarebbe stata data a Lautaro Martinez per un fallo su Zaccagni: «Si sarebbe incazzato pure Padre Pio», ha detto l'allenatore. Che poi ha anche aggiunto: «L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso però sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera».