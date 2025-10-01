restazione maiuscola (e dov'è la notizia?) e ancora una volta il suo nome fra i giocatori decisivi in zona gol

Marco Macca Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 15:02)

Prestazione maiuscola (e dov'è la notizia?) e ancora una volta il suo nome fra i giocatori decisivi in zona gol. Ormai Alessandro Bastoni e le sue giocate davanti (quando in teoria sarebbe un difensore) non fanno più clamore. Eppure, questo ragazzo di 26 anni è da tempo un fattore in fase offensiva. Le sue sgroppate partendo dal reparto arretrato e la sua qualità dalla trequarti in avanti hanno fatto la differenza anche ieri sera contro lo Slavia Praga, quando ha servito un assist a Lautaro. La Gazzetta dello Sport lo celebra giustamente così:

"Contro lo Slavia Praga ha confezionato il terzo assist dopo quelli contro Torino e Cagliari. Due le punte servite: Thuram e Lautaro, quest’ultimo in rete all’Unipol Domus e contro i cechi. Bastoni è la certezza dell’Inter per rendimento. Sale, punge e ara la fascia. L’ultimo passaggio vincente è arrivato grazie a una sovrapposizione. Ha chiuso la partita con una heat map rossastra soprattutto dalla metà campo in su, il suo giardino preferito. Per lui 61 passaggi riusciti - il secondo dell’Inter dopo Acerbi -, due occasioni create e 84 palloni giocati. Totalizzante. Dal 2022-23 a oggi, se parliamo dei nerazzurri, solo Dimarco, Barella e Calhanoglu hanno confezionato più assist di lui in tutte le competizioni (17)".

"Quest’anno è già a cinque per reti e passaggi vincenti. Il secondo centrale in tutta Europa. L'anno scorso ha toccato 8 assist in 57 partite (...). Per chi se lo fosse dimenticato, Bastoni fa il difensore. Anche se guardando l’heat map sembra il contrario".