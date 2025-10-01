Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, è tornato così sulla famosa riunione dello spogliatoio dell'Inter negli Stati Uniti dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: "Vi racconto un piccolo retroscena. La notte che succede il casino di Lautaro che dice in tv che è colpa di chi non si impegna, quando tornano in albergo, c'è tutto il programma di viaggio per il giorno successivo.
Sabatini: “Vi racconto un retroscena su Lautaro e la riunione Inter in America dopo il Mondiale”
Sandro Sabatini è tornato così sulla famosa riunione dello spogliatoio dell'Inter negli Stati Uniti dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club
Lautaro chiede a Chivu se può andare via perché ha prima l'aereo per andare in Argentina o in vacanza: e Chivu gli dice no perché è il capitano e deve fare tutto quello che fanno gli altri, soprattutto dopo aver detto certe frasi.
Quindi la mattina dopo Lautaro partecipa da capitano ad una riunione di squadra nella quale Chivu riesce a tirar fuori la verità e il meglio da parte di tutti, ovvero l'unico modo per ricostruire uno spogliatoio abbastanza screpolato perché se fai undici titolari e undici riserve, a lungo andare lo spogliatoio non ce l'hai più".
