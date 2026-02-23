FC Inter 1908
Pellegatti: “Milan-Parma e Lecce-Inter uguali, dico stupidate?”. Trevisani: “Non si può…”

Durante l'ultima puntata di Pressing si è dibattuto sul pareggio del Milan in casa contro il Parma: lo scambio tra Pellegatti, Viviano e Trevisani
Marco Astori
Marco Astori 

Durante l'ultima puntata di Pressing si è dibattuto sul pareggio del Milan in casa contro il Parma: Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha paragonato la prestazione della squadra di Allegri a quella dell'Inter a Lecce.

Pellegatti: "E' sempre brutto e antipatico paragonare le squadre, ma dico una stupidata se dico che la partita di Inter e Milan è stata simile? Al 70 l'ha sbloccata Mkhitaryan, al 70' circa ha preso il palo Leao. Falcone non ha dovuto fare miracoli, Corvi nemmeno".

Viviano: "Nel primo tempo Falcone fa un miracolo dopo un quarto d'ora su Luis Henrique. Su questo non sono d'accordo".

Pellegatti: "Allora il portiere del Lecce ha fatto una bella parata mentre Corvi neanche una perché la palla è uscita di tanto così e non ha potuto farla".

Trevisani: "Non si può fare un paragone su come giocano le due squadre penso".

