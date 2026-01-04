"Io potevo bloccare la palla all'inizio, ma Scalvini mi dà una botta in testa, se il portiere viene toccato in area piccola è fallo". Così il portiere della Roma, Mile Svilar , interviene ai microfoni di Dazn in merito al gol decisivo dell'Atalanta. "Rivedere l'azione mi fa arrabbiare - dice l'estremo difensore - lui mi dà una botta e poi fa gol.

"Stiamo andando un po' oltre con i portieri in area piccola, in tutto il mondo. Poi il portiere deve fare il suo, magari anche noi dobbiamo iniziare a reagire più cattivi. L'arbitro mi ha detto che ho perso palla prima che Scalvini mi toccasse. Per me contro il Genoa avevo fatto fallo e l'ho detto - ha concluso Svilar, riferendosi all'episodio non sanzionato nella scorsa giornata, quando la Roma conduceva per 3-0 - stasera l'ho subito".