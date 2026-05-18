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Sabatini: “Striscioni Inter contro il Milan? Sarò politicamente scorretto ma io dico che…”

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Lunghi festeggiamenti ieri per l'Inter, con i tifosi che hanno passato ai calciatori sul pullman scoperto diversi striscioni di sfottò anche al Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Lunghi festeggiamenti ieri per l'Inter, con i tifosi che, come di consueto, durante la parata hanno passato ai calciatori sul pullman scoperto diversi striscioni di sfottò anche ai rivali del Milan.

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Getty Images

Ecco il pensiero in merito di Sandro Sabatini a Pressing: "Gli striscioni contro il Milan nella parata dell'Inter? Qualsiasi squadra e tifoseria un minimo se lo può permettere... Sarà politicamente scorretto quello che sto dicendo, ma non ci vedo niente di male tutto sommato".

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