Lunghi festeggiamenti ieri per l'Inter, con i tifosi che hanno passato ai calciatori sul pullman scoperto diversi striscioni di sfottò anche al Milan

Lunghi festeggiamenti ieri per l'Inter , con i tifosi che, come di consueto, durante la parata hanno passato ai calciatori sul pullman scoperto diversi striscioni di sfottò anche ai rivali del Milan.

Ecco il pensiero in merito di Sandro Sabatini a Pressing: "Gli striscioni contro il Milan nella parata dell'Inter? Qualsiasi squadra e tifoseria un minimo se lo può permettere... Sarà politicamente scorretto quello che sto dicendo, ma non ci vedo niente di male tutto sommato".