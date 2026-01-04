Sabatini: “Napoli perfetto con la Lazio. Conte? Non lo ammetterà mai ma…”

Sabatini aggiunge: "Conte rasenta la perfezione, di livello altissimo ma ha un piccolo problema perché va in confusione quando..."

Matteo Pifferi Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 18:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria del Napoli contro la Lazio:

"Questo video potrebbe essere brevissimo: questo Napoli è perfetto. Bisogna anche spiegare cosa è successo, però immaginate un'app che si chiami Conte, che fa un aggiornamento, diventa Conte 2.0 e vince tutte le partite 2-0, è quello che è successo dopo le sconfitte con Benfica e Udinese. Sembra una squadra perfetta, nel gioco, nello sviluppo delle partite, nella strategia e domina anche più del risultato.

Il Napoli 2.0 si basa sull'affidabilità di Di Lorenzo ma anche di Juan Jesus. So di non essere in compagnia nutritissima ma è un giocatore per il quale stravedo, mi sembra un giocatore di rarissima leadership ed encomiabile rendimento. E' molto sottovalutato e trova in ogni partita un motivo per farsi apprezzare. Devo dire che mi ero sbagliato: fin dall'estate avevo detto che il Napoli aveva una rosa ampia, che Conte ci teneva e avrebbe fatto bene in Europa. No, il Napoli di Conte è costruito per il campionato, è una banalità ma è Conte che è costruito per il campionato. Se volete fargli fare una bella Champions, dite che quella che sente all'inizio non è la musica della Champions.

Conte rasenta la perfezione, di livello altissimo ma ha un piccolo problema perché va in confusione quando c'è da fare il turnover, lì Conte non c'è. Anche se non lo vuole ammettere, lui non si impegna. È questa l'impressione che dà, non parlate di mentalità, strategia, predisposizione, tutta la sua carriera è incentrata sul campionato. Ma cerco di essere coerente e confermo che Inter e Napoli sono le squadre più forti, magari arriveranno a contendersi il titolo fino in fondo e chissà magari anche con uno spareggio"