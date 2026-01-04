FC Inter 1908
Orsolini: “Gol all’Inter? Fa parte dello sport, c’è chi vince e c’è chi perde. Il calcio…”

In un video postato dal profilo Instagram della Panini, Riccardo Orsolini ha risposto ad alcune domande fatte dai bambini
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In un video postato dal profilo Instagram della Panini, Riccardo Orsolini ha risposto ad alcune domande fatte dai bambini. Un piccolo tifoso nerazzurro ha ricordato al giocatore il gol fatto all'Inter nella passata stagione.

"Mi dispiace, nel senso che il piccolo tifoso interista non ha gradito, però fa parte dello sport, c'è chi vince e c'è chi perde. Poi il calcio è una ruota, è proprio il bello di questo sport che può capitare a tutti di vincere e di perdere, ma bisogna saper perdere e bisogna avere rispetto quando si vince".

