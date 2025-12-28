Il commento dell'ex attaccante sulla gara che si gioca questa sera a Bergamo contro l'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 20:44)

«Se avesse vinto a Napoli e Torino avrebbe tanti punti in più sulla seconda. Se l'Intervincesse stasera sarebbe comunque prima. Ci può stare di perdere a Napoli e sicuramente gli è girata male nel derby con il Milan per gli episodi».Luca Toni, su DAZN, prima della partita con l'Atalanta ha parlato del momento dei nerazzurri e si è soffermato anche sulle scelte fatte da Chivu rispetto all'attacco, con la ThuLa che parte da titolare.

«Bonny e Esposito hanno alle spalle due giocatori importanti e giocano meno insieme Thuram e Lautaro perché hanno due giovani dietro e crescono in maniera importante. Penso che l'Inter un domani potrebbe avere le spalle coperte».

«Lautaro è cresciuto tanto come carattere e peesonalità, ha fatto qualche gol in meno, ha avuto qualche problema ma è un leader di questa inter, recupera qualche pallone in più aiuta la squadra. Mbappé, Keane, forse lo vedo un gradino più in basso, ma dopo quelli c'è l'argentino», ha detto l'ex attaccante sull'argentino.

Con l'Atalanta sarà una gara importantissima e dipenderà molto dai singoli», ha aggiunto più nello specifico sulla partita.

(fonte: DAZN)