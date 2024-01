Inter, per Buchanan debutto rimandato col Monza. Numero di maglia? Due ipotesi

Visite mediche e idoneità, poi lo spostamento nella sede di viale Liberazione per la firma sul contratto (fino al 2028 per un ingaggio da 1,5 milioni a stagione) e le prime parole da giocatore interista. È il programma di Tajon Buchanan che oggi sbarca a Milano. Come riporta il Corriere dello Sport , l'esterno farà conoscenza di Inzaghi e dei nuovi compagni domani, quando è in programma la rifinitura prima del match con il Verona.

"A meno che non torni subito in Belgio. Per completare il suo tesseramento, infatti, essendo extracomunitario serve pure il permesso di soggiorno oltre al transfer della federazione belga. E, per ottenerlo nella maniera più rapida possibile, Buchanan dovrà recarsi nell’ambasciata italiana a Bruxelles. Insomma, per il suo debutto in serie A, occorrerà attendere la sfida in casa del Monza del 13 gennaio. Già, ma con quale numero giocherà? Probabile che, essendo entrambi liberi, finirà per scegliere tra il 17, che indossava con il Bruges, e l’11, che utilizza abitualmente con la nazionale canadese".