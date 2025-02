Il centrocampista turco compie oggi 31 anni: per lui 158 presenze con la maglia nerazzurra conditi da 33 gol

Tanti auguri ad Hakan Calhanoglu ! Il centrocampista turco oggi compie 31 anni e festeggia il suo quarto compleanno in nerazzurro. Arrivato nell'estate del 2021, il numero 20 nerazzurro ha collezionato 158 presenze con la maglia dell'Inter e segnato 33 gol, conquistando i tifosi con un mix di intelligenza tattica, generosità e classe cristallina. Grazie a prestazioni di livello e a numeri da record, Hakan ha contribuito alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, di due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, scrivendo pagine importanti della storia interista.

Nella stagione in corso, è stato protagonista in 23 match in tutte le competizioni e ha segnato 6 reti tra Serie A e Champions League. Da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri i migliori auguri di buon compleanno!