L'ex attaccante compie oggi 66 anni: in nerazzurro per sette stagioni tra il 1978 e il 1991, ha collezionato 223 presenze e 78 gol

Fabio Alampi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 23:02)

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Una carriera straordinaria, pagine indimenticabili della storia nerazzurra scritte a suon di gol: oggi Aldo Serena festeggia il suo 66° compleanno. Attaccante completo, finalizzatore implacabile e fenomenale di testa, Serena è stato una delle punte più iconiche della sua generazione, e ha vestito la maglia nerazzurra per sette stagioni tra il 1978 e il 1991, collezionando 223 presenze e 78 gol.

Serena ha messo una firma indelebile sulla stagione 1988/89, quella dello Scudetto dei Record: Aldo è stato protagonista assoluto della cavalcata nerazzurra verso il Tricolore, vincendo la classifica marcatori del campionato con 22 gol realizzati. Con la maglia dell'Inter ha vinto anche una Supercoppa Italiana (1989/90), una Coppa Uefa (1990/91) e una Coppa Italia (1981/82).

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi tanti auguri ad Aldo Serena in questa giornata speciale.

(inter.it)