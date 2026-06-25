Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Radio Tutto Napoli anche del prossimo campionato e del mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 22:46)

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Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Radio Tutto Napoli anche del prossimo campionato, partendo dal Napoli di Allegri:

"Sarà fondamentale partire bene, soprattutto per l'impatto del nuovo allenatore con l'ambiente. C'è un po' di scetticismo perché Allegri arriva dopo esperienze non brillantissime tra Juventus e Milan, ma resta un tecnico di grandissimo livello. Dovrà dimostrare subito di avere in mano il gruppo e di saper ottenere risultati. Se prendi un allenatore come Allegri, che viene considerato un risultatista, devi vincere immediatamente. Mi aspetto una squadra pronta fin dalle prime giornate, perché il suo è un calcio più essenziale e non richiede lunghi tempi di assimilazione".

L'Inter resta la principale rivale del Napoli per lo Scudetto?

"L'Inter resta una grande squadra, ma sta vivendo le difficoltà economiche che coinvolgono tutto il calcio italiano. Ha un budget limitato e deve scegliere con attenzione dove investire. I fondi di investimento guardano ai bilanci prima che ai risultati sportivi."

Perché oggi tanti giocatori sembrano preferire l'estero anche rispetto a club come l'Inter?

"È soprattutto una questione economica. Se una società ti offre il doppio dell'ingaggio è difficile dire di no. Gli esempi contrari sono pochissimi. Nel caso di Palestra, personalmente gli avrei consigliato l'Inter: avrebbe avuto più possibilità di crescere rispetto al Chelsea, che negli ultimi anni ha dimostrato di non valorizzare tanti giovani."