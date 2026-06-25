Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Sabatini: “Palestra? Non vedo nessuna scorrettezza. Ed è surreale e antipatico che…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così le critiche alla scelta di Palestra di accettare l'offerta del Chelsea a discapito di quella dell'Inter:
"Sono rimasto abbastanza contrariato da come è stato trattato Palestra e anche il suo procuratore Lucci, riguardo alla vicenda che l'ha portato al Chelsea. Ora è normale che la versione interista vada riportata con precisione cronistica: c'era una stretta di mano tra Marotta e Percassi per 50 mln, la stretta di mano non si è concretizzata, l'Atalanta ha avvisato l'Inter che stava per chiudere con il Chelsea.
Io non vedo questa grande scorrettezza né da parte del procuratore, né dalla parte dell'Atalanta e nemmeno da parte del giocatore. Ho letto anche che lui è di Buccinasco e allora doveva andare all'Inter: vorrei sapere quale abitante di Buccinasco sarebbe andato a lavorare a Milano anziché a Londra con il doppio dello stipendio.
Palestra non va giocare in Arabia dove il calcio è finto, va in Premier. Non ricordo di aver letto critiche su Tonali e Calafiori, poi anche su Leoni che si è fatto subito male. Perché loro sì e Palestra è il traditore? Chiudo questa polemica che è antipatica e surreale"
© RIPRODUZIONE RISERVATA