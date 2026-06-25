"Sono rimasto abbastanza contrariato da come è stato trattato Palestra", commenta Sandro Sabatini su Youtube

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 22:32)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così le critiche alla scelta di Palestra di accettare l'offerta del Chelsea a discapito di quella dell'Inter:

"Sono rimasto abbastanza contrariato da come è stato trattato Palestra e anche il suo procuratore Lucci, riguardo alla vicenda che l'ha portato al Chelsea. Ora è normale che la versione interista vada riportata con precisione cronistica: c'era una stretta di mano tra Marotta e Percassi per 50 mln, la stretta di mano non si è concretizzata, l'Atalanta ha avvisato l'Inter che stava per chiudere con il Chelsea.

Io non vedo questa grande scorrettezza né da parte del procuratore, né dalla parte dell'Atalanta e nemmeno da parte del giocatore. Ho letto anche che lui è di Buccinasco e allora doveva andare all'Inter: vorrei sapere quale abitante di Buccinasco sarebbe andato a lavorare a Milano anziché a Londra con il doppio dello stipendio.

Palestra non va giocare in Arabia dove il calcio è finto, va in Premier. Non ricordo di aver letto critiche su Tonali e Calafiori, poi anche su Leoni che si è fatto subito male. Perché loro sì e Palestra è il traditore? Chiudo questa polemica che è antipatica e surreale"