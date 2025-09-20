Orlando: “Inter, per Pio Esposito segnale di grande fiducia. Quando sei in una big…”

Le parole dell’ex calciatore a proposito dell’attaccante nerazzurro che ha appena esordito in Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 03:02)

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle italiane impegnate in Champions League e non solo. Qui alcune delle sue considerazioni: “Da rivedere il Napoli, non bocciato. La partita era difficile contro una grande squadra. Ha provato a difendersi ma si è dimostrato di essere all'altezza della Champions. E' da rivedere quando giocherà in undici".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"E' un ragazzo in una grande squadra, ha giocato una partita importante. Più chance? Quando hai Lautaro e Thuram devi sfruttare quelle che ti vengono date. Ma già che tu sia la prima scelta, è un segno di grande fiducia. E questo ragazzo ha tante qualità".

Il Milan rischia a Udine?

"Mi sembra che l'Udinese giochi meglio in casa. Rischia sì, è la più importante, ha detto bene Allegri, perchè serve continuità. E una vittoria darebbe fiducia all'ambiente. Non dimentichiamoci che manca ancora Leao".