A DAZN, il telecronista Ricky Buscaglia, ha risposto ad una domanda di Giorgia Rossi che ieri ha condotto la trasmissione del canale streaming su Napoli-Genoa, sull'Inter e su come Chivu abbia dimostrato intelligenza anche nello spegnere la polemica che si stava innescando per la reazione di Dumfries alla sostituzione nella gaa contro la Cremonese.

Gli allenatori delle grandi squadre devono saper comunicare e lui ha spento una scintilla immediatamente. Gestirà all'interno dello spogliatoio, deve sicuramente anche lui fare un step di crescita molto importante. Un anno fa, prima di arrivare al Parma, non era mai stato l'allenatore di una prima squadra e si ritrova in mano la squadra nerazzurra. La verità è che l'Inter è forte e ha una batteria di quattro attaccanti veri. Non più due e gli altri bo. Secondo me l'Inter è stata esclusa dalla lotta al titolo troppo presto.