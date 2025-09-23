"Oggi il Consiglio Esecutivo dell’Uefa voterà in merito all’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche europee, dopo che la Commissione d’inchiesta Onu ha ufficialmente definito genocidio quello che sta accadendo a Gaza. L’esito del voto, tra pressioni e contropressioni, è incerto, ma l’esclusione è l’unico scenario in cui l’Italia non scenderà in campo nella contestata partita in programma a Udine il prossimo 14 ottobre valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale".

"Lo ha ribadito Gabriele Gravina, presidente Figc e primo vicepresidente Uefa: «Sarebbe un errore madornale pensare di non disputare la partita - ha detto durante la cerimonia del premio Prisco -, non andando ai Mondiali e favorendo addirittura Israele». Gravina ha chiarito anche il proprio pensiero sul tema: «La mia è un’indignazione assoluta, come uomo, rispetto a tutto quello che sta accadendo. Credo non si possa provare altro che dolore. C’è la denuncia di una situazione di grande sofferenza nel vedere le immagini alle quali purtroppo siamo sottoposti quotidianamente»".