La strategia dell'Inter in questa stagione è stata chiara fin dall'inizio. Gli innesti iniziano a rappresentare una risorsa per Chivu
Gianni Pampinella
Niente rivoluzioni, ma innesti mirati. È la strategia dell'Inter in questa stagione con Cristian Chivu chiamato a guidare una transizione senza scossoni con l’obiettivo  di integrare giovani di prospettiva all’interno della rosa.

"La speranza di Chivu, naturalmente, è che i 20 milioni versati al Lens per il mancino Andy Diouf si rivelino redditizi, almeno nell’area tecnica. Finora Diouf si è appena intravisto, alla prima di campionato contro il Torino, per poi affondare negli ultimi seggiolini della panchina. Intanto però è salito di tono Luis Henrique, costato 23 milioni più 2 di bonus, sfoggiando un paio di pezzi di bravura contro il Sassuolo nei minuti che gli sono stati concessi".

"L’Inter lo aveva ingaggiato quando ancora non sapeva se Dumfries, forte di una clausola rescissoria da 25 milioni, sarebbe rimasto ad Appiano. Ma ora può farlo entrare con calma nelle rotazioni tra campionato e Champions League. La linea della società, in assenza di partenze di peso, era esattamente questa. Aggiungere al gruppo giocatori giovani che potessero garantire gradualmente il ricambio generazionale. Non è detto che la scelta sia riveli vincente ma certamente è stato un rischio calcolato".

