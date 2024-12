SM – Inter, rosa lunga e fiato per lottare su ogni fronte. Il calendario è tosto

Per andare avanti nel suo percorso al meglio la squadra nerazzurra ha bisogno di ritrovareLautaro Martinez e i suoi gol, ma anche delle risorse della panchina. Arnautovic, al centro di diverse voci di mercato, si è sbloccato in Coppa Italia. Taremi ha segnato solo un gol in CL e servono anche i suoi gol. A gennaio, dopo gli impegni in Supercoppa e con appuntamenti comunque impegnativi in campionato, ci saranno anche le ultime partite di Champions da giocare per blindare la qualificazione agli ottavi tra le prime otto della classifica. "Serve fiato e turn over", conclude il tg sportivo.