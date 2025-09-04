FC Inter 1908
Calendario Inter, il programma in Serie A e Champions: date e orari fino al derby

Definiti anticipi e posticipi della Serie A fino al derby di andata che si giocherà domenica 23 novembre alle 20:45
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata del Campionato 2025/26.

L'Inter dopo la sfida contro la Juventus scenderà in campo nel primo match di Champions League contro l'Ajax per poi tornare a San Siro nell'appuntamento di Campionato contro il Sassuolo domenica 21 settembre alle 20:45. Il derby di andata valido per la dodicesima giornata, si giocherà domenica 23 novembre alle 20:45.

Di seguito date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata della Serie A 2025/26:

3ª giornata | Sabato 13 settembre ore 18:00

Juventus vs INTER

UCL GIORNATA 1 | Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00

Ajax-Inter

4ª giornata | Domenica 21 settembre 2025, ore 20:45

INTER vs Sassuolo

5ª giornata | Sabato 27 settembre 2025, ore 20:45

Cagliari vs INTER

UCL GIORNATA 2 | Martedì 30 settembre, ore 21:00

Inter-Slavia Praga

6ª giornata | Sabato 4 ottobre 2025, ore 18:00

INTER vs Cremonese

7ª giornata | Sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45

Roma vs INTER

UCL GIORNATA 3 | Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00

Union SG-Inter

8ª giornata | Sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00

Napoli vs INTER

9ª giornata | Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45

INTER vs Fiorentina

10ª giornata | Domenica 2 novembre 2025, ore 12:30

Hellas Verona vs INTER

UCL GIORNATA 4 | Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00

Inter-Kairat Almaty

11ª giornata | Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45

INTER vs Lazio

12ª giornata | Domenica 23 novembre 2025, 20:45

INTER vs Milan

UCL GIORNATA 5 | Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00

Atletico Madrid-Inter

(Fonte: Inter.it)

