Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata del Campionato 2025/26.
Calendario Inter, il programma in Serie A e Champions: date e orari fino al derby
L'Inter dopo la sfida contro la Juventus scenderà in campo nel primo match di Champions League contro l'Ajax per poi tornare a San Siro nell'appuntamento di Campionato contro il Sassuolo domenica 21 settembre alle 20:45. Il derby di andata valido per la dodicesima giornata, si giocherà domenica 23 novembre alle 20:45.
Di seguito date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata della Serie A 2025/26:
3ª giornata | Sabato 13 settembre ore 18:00
Juventus vs INTER
UCL GIORNATA 1 | Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00
Ajax-Inter
4ª giornata | Domenica 21 settembre 2025, ore 20:45
INTER vs Sassuolo
5ª giornata | Sabato 27 settembre 2025, ore 20:45
Cagliari vs INTER
UCL GIORNATA 2 | Martedì 30 settembre, ore 21:00
Inter-Slavia Praga
6ª giornata | Sabato 4 ottobre 2025, ore 18:00
INTER vs Cremonese
7ª giornata | Sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45
Roma vs INTER
UCL GIORNATA 3 | Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00
Union SG-Inter
8ª giornata | Sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00
Napoli vs INTER
9ª giornata | Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45
INTER vs Fiorentina
10ª giornata | Domenica 2 novembre 2025, ore 12:30
Hellas Verona vs INTER
UCL GIORNATA 4 | Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00
Inter-Kairat Almaty
11ª giornata | Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45
INTER vs Lazio
12ª giornata | Domenica 23 novembre 2025, 20:45
INTER vs Milan
UCL GIORNATA 5 | Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00
Atletico Madrid-Inter
(Fonte: Inter.it)
