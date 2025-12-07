FC Inter 1908
Inter, Calhanoglu è uno dei principali meriti di Chivu. Pazzesca è soprattutto…

Contro il Como il centrocampista turco è stato protagonista di un'ottima prestazione condita dal solito gol da fuori area
C’è un capocannoniere e c’è anche un vice. La classifica cannonieri al momento vede Lautaro Martinez davanti a tutti a quota 7 reti. Alle spalle del capitano nerazzurro c'è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è tornato ai suoi livelli trascinando la squadra a suon di gol e prestazioni importanti.

"Come risultato Calhanoglu ha già superato il totale dei gol realizzati nello scorso campionato dopo sole 12 partite giocate: 6 reti contro 5. Pazzesca è soprattutto la familiarità del centrocampista turco con i tiri vincenti da fuori area: sono già 4, infatti. Nella sua stagione resta però qualche macchia, come nella notte del derby in cui ha causato la ripartenza del gol di Pulisic per il Milan e ha poi sbagliato il rigore del possibile pareggio".

"Ma il rendimento generale di Hakan è sicuramente posizionato sopra alla media. E’ uno dei principali meriti di Chivu, che ha rivitalizzato tanti calciatori della vecchia guardia e a Calhanoglu ha riservato un trattamento particolare durante l’estate: quando il Galatasaray premeva per portarlo a Istanbul, puntando sulla sua nostalgia di casa, l’allenatore gli ha parlato e lo ha convinto a rimanere. Oggi l’Inter se lo gode, come e più di prima".

(Gazzetta dello Sport)

