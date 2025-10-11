Alla prima convocazione con la Nazionale maggiore il giocatore passato al Bruges in estate è titolare nella formazione di Stojković

Settimo turno di qualificazione al prossimo Mondiale, Albania e Serbia sono separate da un solo punto nella classifica del girone K. Nella formazione del ct serbo Stojković c'è l'esordio da titolare alla prima in assoluto con la maglia della Nazionale maggiore di Aleksander Stankovic, giocatore che ha lasciato l'Inter in prestito per andare a giocare nel Bruges in estate.