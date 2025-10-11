FC Inter 1908
Matthaus a FCIN1908: “Lautaro grande 10, lo vedo felice con Thuram! Su Calha dico che…”

Dopo l’intervento sul palco a Trento al Festival dello Sport, Lothar Matthaus ha parlato anche ai microfoni di FCIN1908.it
Dopo l’intervento sul palco a Trento al Festival dello Sport, Lothar Matthaus ha parlato anche ai microfoni di FCIN1908.it. Queste le parole al nostro inviato Andrea Della Sala: “Inter a Roma all’Olimpico alla ripresa? Penso che il campionato sia aperto in Italia, più che da altre parti. Questo è un bene per il campionato italiano perché i giocatori devono fare tutto il loro meglio per vincere lo scudetto”.

La numero 10 dell’Inter oggi ce l’ha Lautaro: cosa ne pensi? Più felici tu e Serena o Lautaro e Thuram?

“È un leader, un goleador, ha esperienza, lotta per lui, i compagni, il club, i tifosi: è un grande numero 10. Ero felice con Serena, vedo felici Lautaro e Thuram”.

L’Italia rischia di non andare ai Mondiali: cosa ne pensi?

“Avevamo gli stessi problemi in Germania, l’Italia ha le qualità per uscirne. Spero che Germania e Italia si qualifichino per i prossimi Mondiali”.

Cosa ne pensi di Calhanoglu?

“Ha grande qualità, gli auguro grandi cose per il presente e per il futuro”.

