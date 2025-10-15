Archiviata la sosta delle Nazionali, è tempo di rituffarsi sui prossimi impegni tra campionato e coppe varie. La Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico sabato sera e, per l'occasione, Gasperini ha scelto di aumentare i giri del motore nei giocatori non convocati dalle rispettive selezioni.
Roma, richiamo di preparazione per Gasperini. “A Trigoria si narrano scene apocalittiche”
"Maledetto il giorno in cui non m’hanno convocato. Un pensiero del genere, in queste ore di calma apparente che dividono la Roma dal prossimo impegno di campionato contro l’Inter, frulla nella testa dei calciatori giallorossi.
A Trigoria si narrano scene apocalittiche di zemaniana memoria: gente con la lingua di fuori, sudore che sgorga dalle fronti come se fosse luglio, poca voglia di parlare e scherzare a causa del fiatone e l’acido lattico praticamente aggrappato a ogni muscolo. Eppure chi ogni giorno entra al Fulvio Bernardini esce sempre con la consapevolezza che i frutti di questa fatica saranno dolcissimi", si legge sul Corriere dello Sport.
Gasperini sta spremendo i suoi uomini, facendo un richiamo di preparazione con l'obiettivo di essere in forma nella seconda parte della stagione, quando la posta in palio sarà maggiore e il dentro e fuori decisivo. Angelino non si è allenato ieri mentre Wesley ha smaltato la botta alla tibia e ha svolto ieri l'intera seduta. Discorso analogo per Dbyala, che lavora a pieno regime da diversi giorni. Ancora personalizzato per Bailey, ancora out per l'infortunio patito il 20 agosto scorso ma l'ex Leverkusen potrebbe essere convocato per Roma-Inter.
