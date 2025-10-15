Archiviata la sosta delle Nazionali, è tempo di rituffarsi sui prossimi impegni tra campionato e coppe varie. La Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico sabato sera e, per l'occasione, Gasperini ha scelto di aumentare i giri del motore nei giocatori non convocati dalle rispettive selezioni.

A Trigoria si narrano scene apocalittiche di zemaniana memoria: gente con la lingua di fuori, sudore che sgorga dalle fronti come se fosse luglio, poca voglia di parlare e scherzare a causa del fiatone e l’acido lattico praticamente aggrappato a ogni muscolo. Eppure chi ogni giorno entra al Fulvio Bernardini esce sempre con la consapevolezza che i frutti di questa fatica saranno dolcissimi", si legge sul Corriere dello Sport.

Gasperini sta spremendo i suoi uomini, facendo un richiamo di preparazione con l'obiettivo di essere in forma nella seconda parte della stagione, quando la posta in palio sarà maggiore e il dentro e fuori decisivo. Angelino non si è allenato ieri mentre Wesley ha smaltato la botta alla tibia e ha svolto ieri l'intera seduta. Discorso analogo per Dbyala, che lavora a pieno regime da diversi giorni. Ancora personalizzato per Bailey, ancora out per l'infortunio patito il 20 agosto scorso ma l'ex Leverkusen potrebbe essere convocato per Roma-Inter.