VIDEO / Atletico Madrid-Inter, ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez

Il gol dell'1-0 dell'Atletico Madrid era regolare: ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez
Alessandro Cosattini Redattore 

Si è tanto discusso del gol dell'1-0 dell'Atletico Madrid nella sfida di ieri di Champions League contro l'Inter, vinta 2-1 in extremis dagli spagnoli.

Nessun tocco di mano sulla rete del vantaggio della squadra del Cholo Simeone: ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez, non mostrate ieri da Prime Video e neanche nel post partita da altre emittenti televisive.

La Uefa oggi ha mostrato queste immagini esclusive in cui Baena tocca il pallone con il fianco e non con il braccio. Giusto dunque convalidare la rete dell'1-0 degli spagnoli.

