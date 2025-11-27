Si è tanto discusso del gol dell'1-0 dell'Atletico Madrid nella sfida di ieri di Champions League contro l'Inter, vinta 2-1 in extremis dagli spagnoli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora VIDEO / Atletico Madrid-Inter, ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez
ultimora
VIDEO / Atletico Madrid-Inter, ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez
Il gol dell'1-0 dell'Atletico Madrid era regolare: ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez
Nessun tocco di mano sulla rete del vantaggio della squadra del Cholo Simeone: ecco le immagini che dimostrano la regolarità del gol di Alvarez, non mostrate ieri da Prime Video e neanche nel post partita da altre emittenti televisive.
La Uefa oggi ha mostrato queste immagini esclusive in cui Baena tocca il pallone con il fianco e non con il braccio. Giusto dunque convalidare la rete dell'1-0 degli spagnoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA