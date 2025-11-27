Intervenuto a TVPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell’Inter e di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dei nerazzurri contro l’Atletico Madrid in Champions League: “Inter male con le big? A un certo punto non è...

Marco Macca Redattore 27 novembre - 20:00

Intervenuto a TVPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dell'Inter e di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dei nerazzurri contro l'Atletico Madrid in Champions League:

"Inter male con le big? A un certo punto non è più casuale, perché i numeri alla lunga hanno sempre un senso. L'episodio può incidere nella partita, ma alla lunga vuol dire che c'è una tematica. Non so dire quale sia, perché comunque l'Inter affronta bene le partite, ma il problema mi pare sia sempre lo stesso: non fanno abbastanza gol per le occasioni che creano".

"Critiche a Lautaro? Nelle ultime due partite che ho visto non si reggeva in piedi. Nel derby Chivu lo ha tolto al 60', qualcuno lo ha anche criticato ma ha fatto benissimo. L'Inter negli ultimi anni poteva vincere molto di più. Chivu sta facendo un buon lavoro, per me nettamente comunque resta la più forte del campionato".

(Fonte: TVPlay)