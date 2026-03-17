Il tecnico ha scelto di inserire gradualmente i suoi principi di gioco in un sistema rodato

Gianni Pampinella Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 13:03)

Dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, Cristian Chivu è stato molto attento a non stravolgere l'impianto di gioco che Simone Inzaghi aveva dato alla squadra nei 4 anni precedenti. Il tecnico ha scelto di inserire gradualmente i suoi principi di gioco in un sistema rodato. Col tempo l'Inter ha iniziato gradualmente a cambiare pelle rispetto al passato.

"Il gioco in alcuni tratti della stagione è stato più verticale e aggressivo rispetto a quello mostrato nei quattro anni di Simone Inzaghi. Via via sono diventati protagonisti nuovi giocatori anche perché parallelamente, lo dicono le presenze, le statistiche e le prestazioni, si è palesato un progressivo declino di quei senatori che - per età e ruolo nello spogliatoio - avevano fatto le fortune dell'allenatore piacentino", sottolinea Tuttosport.

"È innegabile che il peso all'interno della squadra di alcuni giocatori con Inzaghi sia notevolmente cambiato con Chivu. Acerbi, De Vrij, Darmian sono usciti dai radar, Mkhitaryan è meno centrale; Sommer e Calhanoglu, rimasti titolari, hanno avuto o un netto calo di rendimento o hanno confermato un deterioramento del proprio fisico. Nessuno oggi, principalmente per il contratto in scadenza, ha la certezza di rimanere. Anzi, tutti sono probabilmente destinati all'addio, compreso Calhanoglu".

"Il club nelle settimane scorse stava ragionando sul possibile rinnovo di Mkhitaryan, ma l'armeno, 37 anni, da intoccabile con Inzaghi ora è meno centrale. Cosa dire poi di Acerbi? Totem con Inzaghi, oggi è la riserva di Akanji, mentre De Vrij 22 gare in campionato a metà marzo 2025, di cui 14 da titolare, adesso è un comprimario (8 presenze totali, 5 dal primo minuto). Darmian ha avuto un grave infortunio al polpaccio a inizio ottobre 2025, ma ci ha messo molto a recuperare e da quando è tornato a disposizione a metà gennaio, ha messo insieme solo 4 gare (2 da titolare) per 190 minuti complessivi. Ulteriori motivi che spingeranno il club a rifondare la squadra in estate, meglio se con uno scudetto in più cucito sul petto".

(Tuttosport)