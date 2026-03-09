Antonio Paganin, ex calciatore anche dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del KO dei nerazzurri nel derby contro il Milan:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Paganin: “L’Inter mi ha lasciato perplesso, troppo leziosa. Per perdere lo scudetto bisogna…”
ultimora
Paganin: “L’Inter mi ha lasciato perplesso, troppo leziosa. Per perdere lo scudetto bisogna…”
"Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta", il commento di Antonio Paganin sul derby perso dai nerazzurri
"Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allenatore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. Due occasioni le hai avute, ma ho visto una squadra leziosa"
Campionato riaperto?—
"No, l'Inter è ancora fuori portata. L'Inter per perdere deve un po' addormentarsi, cosa che non abbiamo mai visto con le piccole. Il grosso degli scontri diretti poi lo ha già superato, difficile che perda altri punti per strada importanti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA