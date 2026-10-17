VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

«Il solito disfattismo come dopo la partita della Nazionale italiana. CosÃ¬ anche dopo questo turno di Champions. Hanno perso tutte le italiane, ma mica tutte le partite sono state uguali. Ma poi non volevate il calcio propositivo? PuÃ² capitare di prendere piÃ¹ gol. Magari l'Inter riuscirÃ a giocare quel calcio lÃ¬ senza prendere tre gol a partite, a trovare l'equilibrioÂ». CosÃ¬ Fabio Caressa su Radio Dee Jay ha parlato della settimana delle italiane in Europa, Inter compresa.

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Â«La squadra che mi ha preoccupato di piÃ¹ Ã¨ il Napoli. Nel secondo tempo squadra slabbrata, scelte poco razionali, con la testa da un'altra parte. La squadra non sembra allegriana, non Ã¨ compatta, Ã¨ molto lenta. E poi De Bruyne si deve convincere che non ha piÃ¹ la gamba per fare il trequartistaÂ», ha detto ancora il giornalista di Skysport.

(Fonte: Radio Dee Jay)