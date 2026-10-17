Cosa perde l'Inter con l'infortunio di Lautaro Martinez? È la domanda che un radio ascoltatore ha rivolto a Caressa e Zazzaroni durante Football Club e ul il direttore del Corriere dello Sport non ha avuto dubbi: "Perde tantissimo. Lo ritengo il più forte giocatore del campionato. La squadra di Chivu perde molto perché Lautaro è un leader in campo, leader per soluzioni e mentalità senza il bisogno di sbraitare. Perde tanto l'Inter".

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"Sono assolutamente d'accordo", la risposta di Caressa.

Il capitano dell'Inter, si è saputo giovedì, si è procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Dalle varie indicazioni che sono arrivate sul tipo di infortunio, servirà almeno un mese per il recupero e dovrebbe quindi saltare le partite fino alla prossima pausa per le Nazionali di novembre. Quando la squadra nerazzurra avrà giocato nel frattempo sette gare, dal Bologna, fino al Como, comprese due gare di CL e il derby col Milan.

(Fonte: Radio Dee Jay)