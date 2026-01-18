"Solo il Bayern crea più grandi occasioni dell'Inter, e il Bayern gioca da solo in Germania", commenta Marinozzi

Matteo Pifferi Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 23:54)

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Marinozzi ha parlato così dell'Inter e dei numeri dei nerazzurri:

"Chivu ha fatto una cosa che non pensavo potesse fare: pensavo che avrebbe avuto bisogno di cambiare forma, giocatori da 1 contro 1, da strappo, per alzare il livello di questa squadra. Lui ci è riuscito portando idee nuove: ieri gli ho fatto la domanda sull'aggressività e sul recupero palla, in zona offensiva poi il livello è aumentato grazie alla società.

Taremi, Arnautovic e Correa non sono minimamente paragonabili a Bonny e Pio Esposito, questo fa la differenza, ci sono 10 gol in più rispetto al secondo miglior attacco che è il Milan. Solo il Bayern crea più grandi occasioni dell'Inter, e il Bayern gioca da solo in Germania.

Manca un po' di finalizzazione ma è aumentato il livello senza snaturare la rosa dopo una stagione in cui sono arrivati a tanto così dal vincere tutto e non hanno vinto niente. Poteva essere una botta psicologica e non è stato così, Chivu è stato bravo mentalmente ma anche dal punto di vista tattico, poi anche aiutato da Cecchi e dallo staff. Vinceranno o no ma l'Inter ora è diversa da Inzaghi senza cambiare troppo forma"