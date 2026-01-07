Inter, Carlos Augusto compie 27 anni: gli auguri del Club e dei tifosi

Nato a Campinas, nello stato di San Paolo, il 7 gennaio 1999, Carlos è arrivato all'Inter nell'estate del 2023. Da quel momento il numero 30 è cresciuto tantissimo: Carlos ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, dotato di grande spirito di sacrificio e con una versatilità tale in grado da ricoprire diversi ruoli con ottimi risultati. Il suo sorriso e la sua passione per il calcio hanno contagiato fin da subito tutti i tifosi nerazzurri: arrivato alla sua terza stagione con l'Inter, Carlos Augusto ha collezionato in totale 118 presenze e 6 gol, vincendo la Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella nella stagione 20223/24. Il brasiliano quest'anno ha giocato 22 partite andando a segno contro Kairat Almaty e Como.