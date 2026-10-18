Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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"Re Carlos o Imperatore Augusto? Va bene tutto: con un rendimento tanto sfarzoso, il brasiliano dell'Inter può pure forgiarsi di qualsiasi soprannome desideri". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sull'impatto devastante di Carlos Augusto contro il Bologna, a segno dopo 49 secondi dal suo ingresso in campo.

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Finora in stagione il brasiliano è uno dei migliori giocatori dell'Inter per costanza di rendimento: l'assist a Thuram contro il Napoli, il gol contro il Real Madrid a cui ha fatto seguito quello all'Udinese prima dell'ottima prestazione col Parma fino al gol di Bologna. L'ex Monza è un fattore, sia per rendimento che per duttilità, ma ora sta dando il suo apporto anche in fase di finalizzazione.

Rinnovo di contratto di Carlos Augusto con l'Inter?

"L'accordo in essere tra l'Inter e Carlos Augusto ha una data di scadenza molto precisa e non troppo distante nel tempo: 30 giugno 2028. Certo, manca più di un anno ancora, ma il brasiliano ha ampiamente dimostrato di meritare prolungamento e, perché no, anche un adeguamento di stipendio. L'estate scorsa si erano sprecate le voci di mercato che accostavano Carlos lontano da Milano:...

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Di vero c'era che l'ex Monza non meditava realmente l'addio ai colori nerazzurri, ma rifletteva sulla possibilità di vestire i panni del protagonista e non più solo quello di vice di qualcuno", spiega La Gazzetta dello Sport che poi conclude così: "E Chivu, saggiamente, ha premiato Carlos aumentandone minutaggio e presenze da titolare. Certo, rinunciare oggi al brasiliano equivarrebbe ad una scelta quantomeno discutibile. Ma intanto il tecnico nerazzurro, l'Inter tutta e prima ancora Carlos Augusto si godono il miglior momento dell'esterno brasiliano. In attesa di sistemare pure la questione contrattuale".