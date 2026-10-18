Il brasiliano a Bologna ha attirato l'attenzione dei media dopo la rete e l'assist contro i rossoblù: è stato il migliore in campo
COSA LASCIA BOLOGNA-INTER: STIAMO ESAGERANDO? ECCO IL BONNY CATTIVO. CARLOS RE MIDA
Quello che ha fatto ieri Carlos Augusto con il Bologna non è una novità. Di lui parlano oggi tutti perché è stato tra i migliori in campo per l'Inter. Il brasiliano è stato essenziale per Chivu tutte le volte che è stato chiamato in causa, sempre utile sia sulla fascia sia in difesa. Ieri è entrato e prima ha trovato la rete del 2 a 1, poi ha fornito a Bonny l'assist per la rete del 3-1 che ha chiuso la gara.
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I tifosi nerazzurri si erano chiesti come mai Chivu non lo avesse schierato contro il Bruges ed è stato solo per precauzione, aveva un problema fisico e non ha voluto rischiare. Ma nella gara con il Bologna, entrando dalla panchina, è riuscito ad incidere sul campo per l'ennesima volta.
I suoi numeri in questa stagione parlano di sei presenze: tre da titolare, contro Udinese (gol anche in questa partita) e Parma in campionato e contro il Real Madrid in CL quando ha segnato la rete del 2-1. Ha giocato finora 348 minuti.
Situazione rinnovoDa tempo si parla del suo rinnovo (il contratto scade nel 2028) e il suo agente ha fatto capire che c'è qualche difficoltà. Ma se il rendimento di questi primi mesi vuole essere un messaggio all'Inter, è arrivato bello chiaro. Tanto che SportMediaset parla di un summit fissato per i prossimi giorni: il club nerazzurro vuole trattenere il calciatore e quindi si lavorerà con l'entourage del giocatore per avvicinarsi ad un accordo sul prolungamento di contratto.
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