Quello che ha fatto ieri Carlos Augusto con il Bologna non è una novità. Di lui parlano oggi tutti perché è stato tra i migliori in campo per l'Inter. Il brasiliano è stato essenziale per Chivu tutte le volte che è stato chiamato in causa, sempre utile sia sulla fascia sia in difesa. Ieri è entrato e prima ha trovato la rete del 2 a 1, poi ha fornito a Bonny l'assist per la rete del 3-1 che ha chiuso la gara.

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I tifosi nerazzurri si erano chiesti come mai Chivu non lo avesse schierato contro il Bruges ed è stato solo per precauzione, aveva un problema fisico e non ha voluto rischiare. Ma nella gara con il Bologna, entrando dalla panchina, è riuscito ad incidere sul campo per l'ennesima volta.

I suoi numeri in questa stagione parlano di sei presenze: tre da titolare, contro Udinese (gol anche in questa partita) e Parma in campionato e contro il Real Madrid in CL quando ha segnato la rete del 2-1. Ha giocato finora 348 minuti.

Carlos Augusto intervistato da DAZN a fine partita insieme a Barella

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