L'ex nerazzurro ha detto la sua sul momento della squadra di Chivu e sul percorso dell'allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 16:46)

Benoit Cauet è intervenuto a Skysport e ha parlato del momento dell'Inter. L'ex nerazzurro si è soffermato sul primo posto in classifica in Serie A e sulla vittoria in Champions contro il Borussia. «La società ha fatto la sua valutazione in estate prendendo dei giovani in questa rosa con due giocatori giovani che potevano fare bene sicuramente in prospettiva. Si sono inseriti bene sia Esposito che Bonny e stanno dando una grossa mano a Lautaro e Thuram. Poi la complementarità di questi calciatori sicuramente fa si che l'allenatore possa disporre di loro in ogni momento e l'Inter in questo senso si è rinforzata».

-Quanto si sente la mano di Chivu e quanto è stata decisiva per gli equilibri...

È un allenatore giovane per la Serie A ma ha esperienza da giocatore di altissimo livello. Non compensa l'esperienza da allenatore ma la sta vivendo bene, ma sta facendo le sue scelte, supportato dalla società che lo ha voluto. Sta seguendo il suo percorso, con le sue difficoltà ma sicuramente ha portato il suo approccio e sta rispondendo con dei risultati. Non è mai facile andare in un grande club, con pretese importanti. Sta acquistando piano piano esperienza.

-Le insidie della gara con la Cremonese?

Ogni gara ha la sua insidia e ogni avversario può mettere chiunque in difficoltà. Sono una squadra tosta, con Nicola che ha un'esperienza incredibile e ha salvato tanti club e uno che ha le sue idee, ha un concetto chiaro di salvezza, sa come funziona, ha gli uomini che gli servono e anche la Cremonese ha lavorato bene da questo punto di vista. Hanno fatto finora un ottimo campionato.

(Fonte: SS24)