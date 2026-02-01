I nerazzurri hanno messo le mani sul talentuoso centrocampista francese del Modena, classe 2002: la sua storia

L'Inter ha messo le mani su Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena, uno dei talenti emergenti della Serie B. La Gazzetta dello Sport presenta così questo calciatore ancora sconosciuto al grande calcio: "Il "nuovo Rabiot" fino a tre anni fa giocava in quinta divisione francese. A 21 anni si divideva tra gli allenamenti e le partite con il Clermont in Ligue 1, nel frattempo aiutava la formazione B a vincere tra i dilettanti. Yanis Massolin per arrivare in alto ha dovuto avere pazienza. [...] È alto 197 centimetri, comanda in mezzo al campo e attacca la profondità come pochi. Per stile di gioco ricorda il centrocampista francese del Milan. Nella prossima stagione potrebbe sfidarlo. L'Inter non se l'è fatto scappare: i nerazzurri lo hanno acquistato per circa 4,5 milioni di euro lasciandolo in prestito in gialloblù fino al termine del campionato".

"Mezzala, trequartista, seconda punta. Può giocare ovunque, con il sinistro imposta e lancia i compagni verso la porta. La duttilità è una delle sue caratteristiche migliori. Con Chivu all'Inter potrà migliorare la tecnica e diventare ancora più decisivo. Nel frattempo aiuterà i gialloblù a conquistare l'obiettivo playoff. Yanis è nato a Moulins, in Francia, da padre martinicano e mamma algerina. Ha iniziato subito a giocare a calcio: prima sui campetti di cemento nel suo quartiere, poi con la maglia dell'AS Moulins".

"L'Italia è sempre stata nel destino di Massolin. Nel 2023, la Juventus era a un passo dal chiudere l'affare: nei piani del club bianconero il giocatore avrebbe indossato la maglia della Next Gen. Ma un infortunio fece saltare l'accordo. Anche l'Atalanta U23 e Milan Futuro hanno chiesto informazioni al suo agente quando il ragazzo si è trasferito in seconda divisione belga al Franc Borains. In Challenger Pro League, il centrocampista francese ha giocato due stagioni collezionando 44 presenze totali e 5 reti. Il Modena ha iniziato a osservarlo durante l'esperienza in Belgio".