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Inter, la festa per Scudetto e Coppa Italia prosegue: proprietà, squadra e staff a cena

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La proprietà, il Presidente Marotta, la dirigenza, la squadra e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia proseguono in casa Inter.

Dopo la straordinaria giornata di domenica, che ha visto la squadra sollevare il trofeo a San Siro e sfilare per le vie di Milano fino al grande bagno di folla in Piazza del Duomo con i tifosi, nella serata di lunedì si è tenuto un momento di festa privata in una location suggestiva.

Inter, la festa per Scudetto e Coppa Italia prosegue: proprietà, squadra e staff a cena- immagine 2

La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante.

(Fonte: Inter.it)

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