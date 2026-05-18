La proprietà, il Presidente Marotta, la dirigenza, la squadra e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione

Alessandro De Felice Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 23:45)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia proseguono in casa Inter.

Dopo la straordinaria giornata di domenica, che ha visto la squadra sollevare il trofeo a San Siro e sfilare per le vie di Milano fino al grande bagno di folla in Piazza del Duomo con i tifosi, nella serata di lunedì si è tenuto un momento di festa privata in una location suggestiva.

La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante.

(Fonte: Inter.it)