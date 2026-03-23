L'assenza del capitano, ai box da più di un mese, si sente tremendamente. Si salva solo il giovane Pio Esposito

Gianni Pampinella Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 14:02)

Senza Lautaro è tutta un'altra Inter. L'assenza del capitano, ai box da più di un mese, è palpabile, l'efficacia dell'attacco nerazzurro è calata notevolmente, il solo Pio Esposito ha provato a trascinare i compagni come ha fatto ieri a Firenze. Gol dopo nemmeno un minuto e doppietta sfiorata nel finale quando De Gea gli ha impedito di segnare quello che sarebbe stato il gol vittoria visto che mancavano una mancia di secondi.

"Cercasi Lautaro disperatamente. Perché nemmeno questo Esposito può bastare a tenere in piedi l’Inter, che regala 2 punti di speranza a Milan e Napoli. C’era una volta una macchina da gol implacabile. Ora, invece, c’è una squadra che fatica a costruire gioco, lenta e prevedibile. Si salva, appunto, soltanto Pio. Che, per un pelo, dopo aver sbloccato il risultato all’alba del match, stava facendo il bis a pochi secondi dal triplice fischio di Colombo. Solo una prodezza di De Gea gliel’ha impedito", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Secondo centro consecutivo per Esposito, dopo quello della scorsa giornata contro l’Atalanta. Senza Lautaro, continua ad essere lui a reggere il peso dell’attacco nerazzurro. Così il suo bottino in campionato è salito a 6 reti e a 9 quello stagionale, raggiungendo Calhanoglu come terzo cannoniere nerazzurro. Numeri eccezionali per la sua stagione di debutto con la maglia interista dei grandi. Ancora di più, considerando che ha appena vent’anni e un lungo futuro da scrivere a Milano. Già perché nessuno a viale Liberazione è disposto anche solo ad ascoltare richieste di informazioni. Qualche sondaggio, per la verità, c’è stato: l’Arsenal, in prima battuta, impressionato per la prestazione in Champions, e in tempi più recenti il Newcastle. Ma entrambe si sono trovate davanti un muro. A fine stagione si arriverà ad un prolungamento di contratto, dal 2030 al 2031, con adeguamento di ingaggio".

(Corriere dello Sport)