Da quando esistono i tre punti (stagione 1994/95), l’Inter aveva vissuto solo altre due volte un avvio così complicato: due sconfitte nelle prime tre giornate. L’ultima volta accadde 14 anni fa, in un campionato tormentato in cui si alternarono in panchina Gasperini, Ranieri e Stramaccioni. "Un campionato bizzarro, che presenta qualche sinistra analogia con il presente. Anche in quel caso si stava vivendo una transizione tra il ciclo di Mourinho e l’esigenza di rinnovamento", si legge sulla Gazzetta dello Sport .

"Chivu all’epoca non seppe trovare soluzioni, essendo calciatore, mentre stavolta è costretto a sterzare la rotta da caposquadra, già da mercoledì contro il “suo” Ajax, perché Beppe Marotta non può accontentarsi del sesto posto, il piazzamento di allora. E nemmeno di vivacchiare in Champions dopo due finali in tre anni. La società comunque non mette minimamente in discussione l’allenatore. E attribuisce le colpe di questo insensato 3-4 alla superficialità dei singoli".