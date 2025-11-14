FC Inter 1908
Inter, chi gioca in nazionale? I calciatori nerazzurri in campo oggi

Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il campionato si ferma per la sosta di novembre dedicata alle Nazionali. L’Inter, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, tornerà in campo in Serie A il 23 novembre quando a San Siro andrà in scena il derby di Milano.

Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo, tra amichevoli e gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau

Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda

CROAZIA

Petar Sucic

Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka

Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica

OLANDA

Denzel Dumfries

Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra

Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa

Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia

