Il campionato si ferma per la sosta di novembre dedicata alle Nazionali. L’Inter, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, tornerà in campo in Serie A il 23 novembre quando a San Siro andrà in scena il derby di Milano.
Inter, chi gioca in nazionale? I calciatori nerazzurri in campo oggi
Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo, tra amichevoli e gare di qualificazione ai Mondiali 2026.
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau
Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano
ARGENTINA
Lautaro Martinez
Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda
CROAZIA
Petar Sucic
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka
Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica
OLANDA
Denzel Dumfries
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA
Piotr Zielinski
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
SVIZZERA
Manuel Akanji
Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra
Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa
Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia
