Il campionato si ferma per l'ultima volta in questa stagione per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sarà una finestra internazionale appassionante, durante la quale si svolgeranno le ultime gare di qualificazione al Mondiale 2026 oltre a diverse sfide amichevoli. Alla ripresa della Serie A l'Inter sarà attesa dal big match contro la Roma, in programma a San Siro la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45.
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Inter, chi gioca oggi in Nazionale? I convocati nerazzurri e il programma
I calciatori dell'Inter impegnati oggi con le rispettive nazionali: il calendario con sfide e orari di giovedì 26 marzo
Nel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni: ecco chi scenderà in campo oggi e il programma delle gare.
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo
FRANCIA
Marcus Thuram
Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)
POLONIA
Piotr Zielinski
Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul
(Fonte: Inter.it)
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