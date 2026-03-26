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Inter, chi gioca oggi in Nazionale? I convocati nerazzurri e il programma

Italia Bastoni
I calciatori dell'Inter impegnati oggi con le rispettive nazionali: il calendario con sfide e orari di giovedì 26 marzo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il campionato si ferma per l'ultima volta in questa stagione per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sarà una finestra internazionale appassionante, durante la quale si svolgeranno le ultime gare di qualificazione al Mondiale 2026 oltre a diverse sfide amichevoli. Alla ripresa della Serie A l'Inter sarà attesa dal big match contro la Roma, in programma a San Siro la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45.

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Nel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni: ecco chi scenderà in campo oggi e il programma delle gare.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

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FRANCIA

Marcus Thuram

Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)

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POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

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TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul

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(Fonte: Inter.it)

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