La Nazionale francese, come le altre del resto, non si è preparata per le amichevoli che giocherà contro Colombia e Brasile negli States. Ma Didier Deschamps, che in questa tornata ha convocato Marcus Thuram, ha in mente perfettamente l'obiettivo delle due gare in vista del Mondiale 2026 al quale la Francia è già qualificata.

«Pochi allenamenti? Dobbiamo adattarci; abbiamo due partite che non giocheremo in condizioni ottimali, proprio come i nostri avversari. È per questo che siamo qui, così come per la partita di domenica (contro la Colombia) . Ovviamente, è il momento di dividere al meglio il tempo in campo dei giocatori. Con queste due partite così ravvicinate, l'obiettivo è vedere in campo il maggior numero possibile di giocatori», ha detto. Anche Thuramquindi troverà il giusto minutaggio per mettersi in mostra: con l'Inter non sta vivendo un momento facilissimo.