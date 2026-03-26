Italia Under 21, Baldini: “Ho dei ragazzi meravigliosi e nel calcio di oggi…”

"Li vedi che vogliono crescere, ridono, scherzano e sono positivi, per un allenatore averli è un dono", dice Baldini

Matteo Pifferi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 01:02)

"Sono ragazzi stupendi, meravigliosi, che hanno piacere a stare insieme. Li vedi che vogliono crescere, ridono, scherzano e sono positivi e nello stesso momento sono molto professionale. Per un allenatore è un dono divino". Così Silvio Baldini, alla vigilia della sfida di Empoli con la Macedonia del Nord, ha descritto i giocatori della sua Under 21.

"Nel calcio di oggi non ci sono partite facili. La Macedonia è una squadra che tatticamente si presenta con un 4-4-2 con i due davanti di cui uno è una punta e uno una mezza punta - ha analizzato il tecnico -. Hanno questi esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi. Hanno i loro valori tecnici, ma dipendono anche da come noi andiamo ad affrontarli".

Al fianco di Baldini, in conferenza stampa, c'era Davide Bartesaghi: "Ci siamo allenati bene in questi giorni - ha detto il difensore del Milan -. Mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre: siamo una squadra forte, con fiducia".