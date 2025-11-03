FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Juventus, novità su Yildiz pre Champions: per Spalletti dubbio Kelly, le ultime

ultimora

Juventus, novità su Yildiz pre Champions: per Spalletti dubbio Kelly, le ultime

Juventus, novità su Yildiz pre Champions: per Spalletti dubbio Kelly, le ultime - immagine 1
Le ultime in casa bianconera con le novità dall'infermeria in vista della sfida della League Phase di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il calciatore della Juventus, Kenan Yildiz, si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni all'antivigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Dalla Continassa arrivano buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti, il quale aveva dovuto rinunciare al turco per la trasferta di Cremona.

Juventus, novità su Yildiz pre Champions: per Spalletti dubbio Kelly, le ultime- immagine 2
Getty Images

Ora il 10 bianconero si candida al rientro in vista della gara di martedì sera all'Allianz Stadium, mentre Lloyd Kelly rimane in dubbio: il difensore infatti ha svolto un programma personalizzato per recuperare da alcune noie muscolari.

 

Leggi anche
Graziani, clamorosa gaffe: “Bisseck espulso perché è ultimo uomo”. Ma la regola non esiste più!
Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA