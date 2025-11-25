Le difficoltà dell'Inter negli scontri diretti, un gioco che procude occasioni e non gol e una sfida all'orizzonte durissima come quella in CL contro l'AM

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 14:26)

Anche il quotidiano Il Giornale si sofferma oggi su un punto debole dell'Inter, gli scontri diretti. "Non è vero, come sostengono in molti, Bastoni compreso,che c’è poco da dire se

l’Inter ha perso contro Juventus, Napoli e Milan, come se fossero solo coincidenze, episodi dettati dalcaso o peggio ancora suggeriti dalla sorte. Qui lasciamo perdere la sconfitta con l’Udinese, consideriamolo un inciampo come quelli che capitano a tutti nell’arco di una stagione. Tre sconfitte negli scontri diretti equivalgono ad altrettanti indizi che fanno la classica prova: c’è qualcosa che non va nel calcio che Chivu ha studiato per l’Inter, al punto da chiedersi se abbia i giocatori giusti per applicare le sue idee", scrive il quotidiano.

È una delle parole che l'allenatore dice spesso. "Chivu vuole un'Inter che sia dominante cioè capace di mettere là l'avverario, schiacciarlo fino a sfinirlo. Il gioco finora ha funzionato benissimo contro le squadre più deboli: la forza degli attaccanti può far saltare qualunque tipo di difesa ma se la fase offensiva frutta solo occasioni e non gol c'è il rischio di default al primo errore. Chivu sembra più esperto di quanto dice il suo curriculu. Adesso affronta in CL l'Atletico Madrid e servirà andare di bolina perché le difficoltà tecniche e ambientali si alzeranno molto. E tornare da Madrid con un altro risultato negativo potrebbe causare pericolose turbolentze alla barca nerazzurra", si legge ancora.

Le questioni da affrontare — Il quotidiano pone anche un'altra questione, quella che riguarda il portiere. "Chivu deve capire se Pep Martinez è psicologicamente in grado di affiancare nuovamente Sommer o se proprio non c'è alternativa al portiere svizzero. Deve azzardare il rilancio di Luis Henrique o rimettere Carlos Augusto fuori posizione con Dumfries out due settimane. Deve sperare che Lautaro sia di luna buona e nhon sversa come successo casualmente negli ultimi tre scontri diretti persi. Ma deve soprattutto accettare che esiste un altro calcio, che si può provare a vincere anche senza dominare altrimenti c'è il rischio che la parola 'dominanti' diventi il nuovo 'Ingiocabili'. E non ha portato benissimo", conclude il quotidiano.

