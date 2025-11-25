‘Stop Locker room talk’: Inter e Parole O-Stili contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne il club nerazzurro lancia un contenuto dedicato alla responsabilizzazione sul linguaggio che normalizza la violenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 13:16)

Una collaborazione tra Inter e Parole O_Stili in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l'Inter presenta un contenuto, la cui line è "Stop Locker Room Talk", dedicato alla responsabilità del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione - o nella normalizzazione - di comportamenti violenti.

Lo spogliatoio diventa una metafora potente, un luogo simbolico in cui certe frasi vengono archiviate come semplice goliardia. Parole che invece pesano, segnano e alimentano una cultura della violenza troppo spesso ignorata.

Con questo progetto, l'Inter invita a riconoscere che il rispetto inizia proprio dal linguaggio, da ciò che scegliamo di dire e da ciò che scegliamo di non accettare.

Le parole non sono solo parole — La campagna è realizzata in collaborazione con Parole O_Stili, progetto sociale di sensibilizzazione sull'utilizzo delle parole che si impegna quotidianamente per la diffusione di una comunicazione più consapevole e responsabile.

"Una collaborazione che nasce dalla volontà condivisa di promuovere un cambiamento culturale necessario. Come dichiarato dal Manifesto della Comunicazione Non Ostile, “Si è ciò che si comunica”, le parole non sono mai solo parole. Creano relazioni, plasmano comportamenti, definiscono ciò che siamo. Il contenuto pubblicato sulle piattaforme del Club raccoglie frasi spesso considerate “da spogliatoio”. Si ricorda così che non esistono luoghi in cui queste espressioni possano essere tollerate.

Il silenzio non è neutralità: è complicità. Insieme alleniamoci al rispetto, a partire dalle parole. Con questa iniziativa, l'Inter rinnova il proprio impegno nel promuovere progetti dedicati all’inclusione, al rispetto e alla lotta contro ogni forma di violenza", scrive la società nerazzurra in una nota.