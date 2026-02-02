FC Inter 1908
Inter, così Chivu sta edificando il suo primo scudetto. Lautaro? Chi l’ha detto che…

razie ai gol di Lautaro e Zielinski, i nerazzurri sono usciti dallo Zini con 3 punti importantissimi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Mezz'ora. Tanto è bastato all'Inter per chiudere la pratica Cremonese e centrare la quarta vittoria consecutiva. Grazie ai gol di Lautaro e Zielinski, i nerazzurri sono usciti dallo Zini con 3 punti importantissimi portando momentaneamente il vantaggio sul Milan a 8 punti.

"Troppo forte l’Inter e molto sportivo Emil Audero. Ora la pressione è tutta sul Diavolo, atteso domani sera a Bologna da una partita non semplice. Cristian Chivu sta edificando il suo primo scudetto da allenatore sui successi contro gli avversari medio-piccoli, fin qui ha un 100% di vittorie contro le squadre della parte destra della classifica. Lautaro Martinez ha acciuffato Alessandro Altobelli a quota 128 gol tra i marcatori interisti in Serie A, quarto posto in condivisione. Chi l’ha detto che non esistono più i giocatori bandiera? Lautaro, il Toro Scatenato di Appiano, si è già assicurato un posto nel Pantheon dei miti nerazzurri", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ormai è un copione fisso, le medio-piccole contro l’Inter dispongono la linea difensiva a cinque. Nessuno che provi ad aggredire l’Inter, tutti accettano di subirla. Non si poteva chiedere che fosse la Cremonese a variare la sceneggiatura del “blocco basso”. Davide Nicola come Antonio Conte: “Cremo” devastata dalle assenze e con panchina cortissima, appena cinque i giocatori di movimento in distinta tra le riserve. L’Inter ha rosolato i grigiorossi per un quarto d’ora, troppe le differenze di qualità e di volumi fisici, e li ha scassinati con il più usato dei suoi grimaldelli, il corner, anche se allo Zini il calcio d’angolo dell’1-0 è stato battuto in modo classico".

"All’inizio della ripresa il fattaccio del petardo. A partita ricominciata, c’è stato un altro botto, con sprezzo di quanto successo poco prima e con Chivu furioso a bordo campo. Ci auguriamo che le indagini circoscrivano il fatto a gesto isolato di un folle e che dietro non ci sia una strategia. La ripresa è scivolata via senza sussulti, a parte il palo di Zerbin, il cui tiro, all’84’ avrebbe potuto riaprire il risultato. Più che altro il gol della Cremonese avrebbe negato all’Inter il dodicesimo “clean sheet” nell’attuale Serie A. In 12 giornate su 23 il portiere dell’Inter non ha subito gol, 11 Sommer e una Martinez. Così si vincono gli scudetti, con la porta blindata e con il miglior attacco del campionato, 52 reti in 23 partite, alla media di 2,2 per giornata. Nessuno ha una tale capacità offensiva".

(Gazzetta dello Sport)

