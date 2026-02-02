Ecco le possibili conseguenze per il club nerazzurro sul fronte sportivo

Gianni Pampinella Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 08:16)

Attimi di paura durante Cremonese-Inter. Intorno al 55', un petardo lanciato in campo dal settore ospiti dello stadio Zini ha colpito Emil Audero. L'arbitro Massa interrompe per qualche minuto il gioco per dare modo allo staff medico della Cremonese di intervenire. Adesso cosa succederà?

"Il pensiero circola veloce: adesso Nicola è costretto a sostituire Audero e lo 0-2 maturato in fratta sul campo diventa 3-0 a tavolino. Ma Audero si alza. Ha una ferita su una coscia e l’orecchio destro che rimbomba. Ma non ci pensa neanche un secondo a chiedere il cambio. Vuole continuare. E lo farà fino alla fine, orgogliosamente. Un comportamento che non dipende soltanto dal recente passato nell’Inter ma da una questione di stile. Aveva fatto qualcosa di simile anni fa Edoardo Bove, colpito da una bottiglietta lanciata dai tifosi della Lazio durante un derby", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter è rimasta molto impressionata dal fattaccio, tanto è vero che la squadra non ha salutato i tifosi sotto al settore ospiti. «Non ce la sentivamo» ha confermato Bastoni. A quanto pare le forze dell’ordine sono riuscite già a individuarlo perché nello svolgere la sua intelligente attività il responsabile ha perso tre dita ed è stato ricoverato in ospedale. Sarà arrestato. Cosa succederà sul fronte sportivo?"

"L’elemento che salva l’Inter è proprio il comportamento di Audero. Dal momento che l’episodio non ha condizionato lo svolgimento della partita, il risultato di 0-2 sarà omologato. La società però dovrà pagare una multa molto salata, secondo il principio della responsabilità oggettiva. E la tifoseria sarà punita con una sanzione dura, non per forza limitata al blocco delle trasferte che ha colpito altre curve: potrebbe essere chiusa anche la Curva Nord di San Siro per una o più partite".

(Gazzetta dello Sport)